Serie A, l'Inter strapazza l'Atalanta a San Siro: la classifica aggiornata in attesa delle altre partite

L'Inter non sbaglia il primo big match del suo campionato, l'Atalanta riceve una doccia gelata sui propri bollenti sogni tricolore. A San Siro finisce come era finita a febbraio, 4-0 per i campioni d'Italia, trascinati da un Marcus Thuram e da Nicolò Barella. La grande differenza, rispetto all'ultimo incrocio, è che la Dea parte in ginocchio e ci resta per tutti i novanta minuti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 7 *

Torino 7*

Juventus 6

Genoa 4

Parma 4

Udinese 4

Empoli 4

Lazio 3

Verona 3

Napoli 3

Atalanta 3*

Cagliari 2

Fiorentina 2

Milan 1

Roma 1

Monza 1

Bologna 1

Como 1

Venezia 1*

Lecce 0

Una partita in più*