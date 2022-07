Serie A, l'ultima volta che Milan e Udinese si sono affrontate alla prima giornata

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 14 agosto comincerà la nuova Serie A e il Milan sarà ai blocchi di partenza come campione in carica. Ad aspettare i Campioni d'Italia alla prima partita sarà l'Udinese che sarà ospite dei rossoneri a San Siro. Non sono passati molti anni dall'ultima volta che Milan e bianconeri si sono incontrati alla prima gara di campionato. Correva la stagione 2019-2020 e nasceva il Milan di Giampaolo, una breve parentesi prima dell'arrivo di Pioli. In quell'occasione si giocava a Udine e i rossoneri persero per 1-0 in virtù del gol di testa di Rodrigo Becao.