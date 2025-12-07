Serie A, la classifica aggiornata: Cagliari a +4 dalla zona retrocessione, Roma quarta con rischio sorpasso
Il Cagliari torna a vincere in campionato 79 giorni dopo e lo fa ai danni della Roma grazie alla rete all'82esimo minuto di Gianluca Gaetano. Con questa vittoria la formazione sarda distanzia di 4 punti la zona retrocessione, mentre quella giallorossa resta quarta con il rischio di essere però superata dal Bologna. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:
Inter 30 puti (14 partite giocate)
Milan 28 (13)
Napoli 28 (13)
Roma 27 (14)
Bologna 24 (13)
Como 24 (14)
Juventus 23 (13)
Sassuolo 20 (14)
Cremonese 20 (14)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Atalanta 16 (14)
Cagliari 14 (14)
Torino 14 (13)
Lecce 13 (14)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (13)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)
