Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna ricaccia il Milan a 6 punti e aggancia la Lazio

Il Bologna vince il Bentegodi e aggancia, sebbene momentaneamente, la Lazio al quinto posto a quota 50 punti in classifica: i biancocelesti saranno di scena domani sera all’Olimpico con l’Udinese, i rossoblù si portano per ora a +5 sulla Fiorentina settima e in campo a minuti a Napoli

L’Hellas Verona non approfitta dei tanti pareggi nella zona destra della graduatoria: in chiave salvezza l’Empoli, sebbene impegnato con la Roma, ha una grande occasione per mettere pressione sulle squadre invischiate nella lotta per non retrocedere.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 61 punti (28)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 52 (27)

5. Lazio 50 (27)

6. Bologna 50 (28)

7. Fiorentina 45 (27)

8. Milan 44 (28)

9. Roma 43 (27)

10. Udinese 39 (27)

11. Torino 35 (28)

12. Genoa 32 (28)

13. Como 29 (28)

14. Verona 26 (28)

15. Cagliari 26 (28)

16. Lecce 25 (28)

17. Parma 24 (28)

18. Empoli 22 (27)

19. Venezia 19 (28)

20. Monza 14 (28)