Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa è quasi alla quota salvezza, Udinese resta sereno

Il Genoa batte 1-0 l'Udinese nell'anticipo del 31° turno di Serie A grazie al gol di Alessandro Zanoli al 77'. In classifica le posizioni restano invariate, ma il Genoa recupera dei punti ai friulani, portandosi a sole 2 lunghezze dalla squadra di Runjaic. Con 38 punti il Grifone a 7 giornate dal termine può considerarsi virtualmente salvo: è quasi impossibile che i rossoblù non riescano a ottenere la permanenza in categoria con un +15 sull'Empoli 18esima. Di seguito la graduatoria:

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (31)

Torino 39 (30)

Genoa 38 (31)

Como 30 (30)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)