Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa sale a quota 11, Salernitana penultima

Basta un gol di Albert Gudmundsson al Genoa per avere la meglio sulla Salernitana nel primo anticipo della decima giornata di Serie A. Il Grifone si è imposto a Marassi con il risultato di 1-0 che lancia la formazione di Alberto Gilardino al tredicesimo posto, a quota 14 in classifica. Con questi tre punti i rossoblù hanno per il momento scavalcato sia il Sassuolo che il Torino, mentre per la Salernitana è ancora critica la situazione, visto che dopo dieci giornate i granata hanno raccolto soltanto quattro punti. Ancora senza successi Filippo Inzaghi, che nelle sue prime due partite sulla panchina dei campani ha raccolto il punto contro il Cagliari per poi capitolare contro i liguri.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A in attesa delle altre nove partite che si giocheranno da domani a lunedì sera, con la sfida tra Lazio e Fiorentina, in programma per lunedì all'Olimpico, che chiuderà la giornata.

Inter 22

Milan 21

Juventus 20

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Roma 14

Bologna 14

Lazio 13

Lecce 13

Monza 12

Frosinone 12

Genoa 11*

Sassuolo 10

Torino 9

Verona 8

Empoli 7

Udinese 6

Salernitana 4*

Cagliari 3

* una partita in più