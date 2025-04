Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta nono a -8 dalla Champions

La Lazio riacciuffa in extremis il Parma e anche la Roma in classifica a quota 60 punti. Il 2-2 dell'Olimpico smuove ulteriormente la graduatoria dei ducali, a +7 sulla zona rossa, mentre la principale conseguenza dell'altra gara serale valida per il 34° turno è il balzo del Cagliari: lo 0-2 a Verona vale il sorpasso agli stessi gialloblù e il +8 sull'Empoli. Milan ancora molto lontano dalla zona Champions (e Europa). Si punta tutto sulla Coppa Italia?

La classifica aggiornata di Serie A dopo il 34° turno

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 61 (34)

Roma - 60 (34)

Lazio - 60 (34)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 41 (34)

Genoa - 39 (34)

Cagliari - 33 (34)

Verona - 32 (34)

Parma - 32 (34)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34).