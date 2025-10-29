Serie A, la classifica aggiornata: il Milan scivola a -3 dal Napoli

Il Milan pareggia la seconda partita consecutiva, e la terza in quattro gare, dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti contro l'Atalanta. I rossoneri perdono altri due punti rispetto al Napoli e domani Roma e Inter possono allungare e affiancare i rossoneri in classifica. Il campionato è lungo e il Diavolo deve ancora dimostrare di poter tenere il ritmo delle squadre di testa e sulla carta più quotate.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21*

Roma 18

Milan 18*

Inter 15

Bologna 14

Como 13

Atalanta 13*

Juventus 12

Udinese 12

Cremonese 11

Torino 11

Lazio 11

Sassuolo 10

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6*

Verona 5

Pisa 4

Fiorentina 4

Genoa 3

*una partita in più