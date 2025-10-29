Serie A, la classifica aggiornata: il Milan scivola a -3 dal Napoli

di Francesco Finulli

Il Milan pareggia la seconda partita consecutiva, e la terza in quattro gare, dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti contro l'Atalanta. I rossoneri perdono altri due punti rispetto al Napoli e domani Roma e Inter possono allungare e affiancare i rossoneri in classifica. Il campionato è lungo e il Diavolo deve ancora dimostrare di poter tenere il ritmo delle squadre di testa e sulla carta più quotate.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21*
Roma 18
Milan 18*
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Atalanta 13*
Juventus 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6*
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3

*una partita in più