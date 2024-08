Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli torna a fare la voce grossa, la Roma a un punto come il Milan

vedi letture

La prima storica vittoria dell'Empoli in casa della Roma consente ai toscani di volare a quattro punti in classifica. Gli azzurri si godono così almeno una notte da primi in un groppone di ben sei squadre, in attesa di Hellas Verona-Juventus di domani sera. Male i giallorossi, a un punto dopo due giornate come il Milan. Torna a sorridere il Napoli di Antonio Conte, che conquista la prima vittoria in questa stagione. A un punto anche il Bologna di Italiano.

La classifica di Serie A:

Torino 4

Parma 4

Udinese 4

Inter 4

Genoa 4

Empoli 4

Napoli 3*

Atalanta 3

Juventus 3*

Hellas Verona 3*

Lazio 3

Fiorentina 2

Bologna 1

Cagliari 1*

Monza 1

Roma 1

Milan 1

Venezia 1

Como 0*

Lecce 0

*una partita in meno

Il programma della seconda giornata di Serie A

Sabato 24 agosto

Parma-Milan 2-1

Udinese-Lazio 2-1

Inter-Lecce 2-0

Monza-Genoa 0-1

Domenica 25 agosto

Fiorentina-Venezia 0-0

Torino-Atalanta 2-1

Napoli-Bologna 3-0

Roma-Empoli 1-2

Lunedì 26 agosto

Cagliari-Como

Hellas Verona-Juventus