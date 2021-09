Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia le big, Atalanta ferma a quattro punti

Con la vittoria conquistata in casa dell'Atalanta, la Fiorentina ha ottenuto il secondo successo consecutivo in campionato, volando a quota sei punti in classifica e agganciando Lazio, Inter, Milan e Roma seppur con una gara in più. I bergamaschi invece hanno subito il primo ko in stagione, rimanendo fermi a quattro punti, gli stessi di Udinese, Bologna e Sassuolo, ancora in attesa di giocare il terzo turno.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 9*

Lazio 6

Inter 6

Milan 6

Roma 6

Fiorentina 6*

Udinese 4

Bologna 4

Atalanta 4*

Sassuolo 4

Empoli 3*

Venezia 3*

Spezia 1

Juventus 1*

Cagliari 1

Sampdoria 1

Salernitana 0

Torino 0

Genoa 0

Hellas Verona 0

* una partita in più