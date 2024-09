Serie A, la classifica aggiornata: la Juve torna in testa alla classifica

La Juventus ritrova la vittoria e torna in testa alla classifica: 3-0 con il Genoa grazie alla doppietta di Vlahovic ed al primo gol in Serie A di Francisco Conceição. La squadra bianconero sorpassa tutti e si porta momentaneamente in testa alla classifica con 12 punti, il Genoa resta fermo a quota 5.

Juventus 12*

Torino 11

Milan 11*

Inter 11*

Napoli 10

Udinese 10*

Empoli 9

Lazio 7

Roma 6

Verona 6

Fiorentina 6

Atalanta 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Genoa 5*

Lecce 5*

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2

* una partita in più