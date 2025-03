Serie A, la classifica aggiornata: la Roma si riporta a +2 sul Milan

vedi letture

La Roma espugna il campo dell'Empoli con una rete al 1' di Soulé e sorpassa in classifica sia la Fiorentina sia il Milan. I giallorossi, totalmente trasformati dalla cura di mister Claudio Ranieri, adesso sono settimi da soli in classifica con ben 46 punti e rinnovate ambizioni europee. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare del 28° turno:

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 55 (27)

Juventus 52 (27)

Lazio 50 (27)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 39 (27)

Torino 35 (28)

Genoa 32 (28)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (28)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)