Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora primo ma ora aspetta le avversarie

Il Milan va a tanto così da vincerla con l'ultimo tiro della partita ma alla fine con il Pisa a San Siro è 2-2. Un punto che, per come si era messa, può andar bene ai rossoneri ma che hanno tanto da recriminare per come hanno approcciato la ripresa. La squdra di Allegri è rimasta in vetta ancora per una notte ma tra oggi e domani o Napoli o Inter e la Roma possono rimettere la testa davanti in graduatoria.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 17*

Inter 15

Napoli 15

Roma 15

Bologna 13

Como 12

Juventus 12

Atalanta 10

Sassuolo 10

Cremonese 10

Udinese 9

Cagliari 8

Torino 8

Lazio 7

Parma 6

Lecce 6

Pisa 4*

Hellas 4

Fiorentina 3

Genoa 3

*una partita in più



LE PAROLE DI ALLEGRI

"Siamo contenti - ha dichiarato Massimiliano Allegri a SkySport - del pareggio preso alla fine. Abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare. I difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 bisognava con la serenità del forte capire che potevamo fare il 2-0 e farlo senza concedere niente. Abbiamo avuto una situazione di Ricci in campo aperto in cui si è ritardato il passaggio e un altro paio di situazioni. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere la partita. Il punto di oggi ci amareggia ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale".