Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente a -4 dalla Champions

Mezzo passo falso del Napoli, che non riesce ad andare oltre al 2-2 casalingo contro il Genoa e rischia di non poter più sbagliare negli ultimi 180 minuti, se non vuole vedersi sfumare dalle mani lo Scudetto. Adesso infatti solamente un punto è la distanza tra i campani primi in classifica e l'Inter, determinati a non mollare la presa così facilmente. Un passettino in più per il Grifone, invece, che sale così adesso a quota 40 punti. I liguri erano già matematicamente salvi prima di scendere in campo, ma hanno reso la serata difficile ai padroni di casa del Maradona.

Il Milan è a -4 dalla Champions League ma stasera la Roma gioca a Bergamo e con una vittoria potrebbe ritrovarsi sola al quarto posto e con 6 punti di vantaggio sui rossoneri.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 68*

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63*

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59*

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Empoli 28

Lecce 28

Venezia 26*

Monza 18

* una partita in meno