Serie A, la classifica aggiornata: Milan settimo in attesa delle partite di quest'oggi

Sempre e solo in rimonta, sempre e solo soffrendo: il Milan batte 1-2 il Como a San Siro con le reti di Pulisic al 53esimo e di Reijnders al 75esimo per ribaltare l'iniziale vantaggio comasco firmato da Da Cunha al 33esimo. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri. La prestazione ha lasciato a desiderare nel primo tempo, ma è questo che passa il convento

La classifica aggiornata

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Milan 47 (29)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 19 (28)

Monza 15 (29)