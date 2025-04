Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo da solo, Lecce punto cruciale

Serata pesantissima quella del Maradona, perché il Napoli vince 2-0 contro il Torino e mette la freccia nella volata Scudetto contro l'Inter. Decisivi i due gol dell'ariete scozzese McTominay, che ha fatto esplodere la festa azzurra per il sorpasso ai danni dell'Inter. Nell'altra partita di serata, invece, impattano sul punteggio finale di 1-1 l'Atalanta e il Lecce: per la Dea significa tenere la Juventus a una distanza di sicurezza, 3 punti, in attesa della partita di domani a Udine del Bologna. Il salentini mettono un punto in cascina e allungano a +2 sulla coppia composta da Venezia ed Empoli, le quali sarebbero ad oggi retrocesse in B.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 60 (33)

Roma - 60 (34)

Lazio - 59 (33)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 40 (33)

Genoa - 39 (34)

Verona - 32 (33)

Parma - 31 (33)

Cagliari - 30 (33)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)

Questo il programma della 34^ giornata di Serie A:

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Inter-Roma 0-1

Fiorentina-Empoli 2-1

Juventus-Monza 2-0

Napoli-Torino 2-0

Atalanta-Lecce 1-1

Udinese-Bologna lunedì 28/4 ore 18:30

Verona-Cagliari lunedì 28/4 ore 20:45

Lazio-Parma lunedì 28/4 ore 20:45