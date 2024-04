Serie A, la classifica aggiornata: pareggio indolore per Milan e Juventus, distanze invariate

La Juventus sicuramente meritava qualcosa in più per quanto creato nel secondo tempo rispetto al Milan, ma il risultato finale è 0 a 0. Questo pomeriggio chi aveva più urgenza di fare risultato era sicuramente la formazione di Massimiliano Allegri, il cui obiettivo era ovviamente quello di provare ad accorciare le distanze dal secondo posto.

Missione dunque fallita per la Vecchia Signora, che c'è da dire ha incontrato lungo il suo percorso un Malick Thiaw super in forma ed un Marco Sportiello praticamente insuperabile. Se alla Juventus questo pareggio va stretto, al Milan va benissimo, considerato il fatto che la formazione di Stefano Pioli ha così ulteriormente blindato il secondo posto in classifica.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 86

Milan 70 **

Juventus 65 **

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54*

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 44**

Genoa 39

Lecce 36**

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31**

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15**

*una partita in meno

**una partita in più