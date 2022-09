Serie A, la classifica aggiornata: primo acuto del Lecce che sale a 6 punti

MilanNews.it

Non basta l'entusiasmo per il grande inizio di stagione e per la convocazione in Nazionale di Pasquale Mazzocchi alla Salernitana per ottenere un successo importante davanti ai propri tifosi: il Lecce si dimostra più cinico e porta a casa tre punti importantissimi per la propria stagione, la prima vittoria da quando è tornato in Serie A. Punti firmati Gabriel Strefezza e Assan Ceesay. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 14

Atalanta 14

Milan 14

Udinese 13

Roma 13

Inter 12

Lazio 11

Torino 10

Juventus 10

Salernitana 7*

Fiorentina 6

Bologna 6

Sassuolo 6

Lecce 6*

Hellas Verona 5

Spezia 5

Empoli 4

Cremonese 2

Sampdoria 2

Monza 1

*Una gara in più