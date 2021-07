Serie A, la classifica dei giocatori riscattati quest'estate più costosi: Tomori in vetta

Su Twitter, Transfermarkt.it ha pubblicato la clssifica dei giocatori più costosi che sono stati riscattati quest'estate in Serie A: in vetta a questa speciale graduatoria c'è Fikayo Tomori, che il Milan ha riscatto dal Chelsea per 29,2 milioni di euro. Alle spalle del difensore inglese, ci sono invece McKennie (da Schalke 04 a Juventus per 20,5 milioni) e Politano (da Inter a Napoli per 19 milioni).

Non si cambia la via vecchia 🛣 per la nuova. Un pensiero comune in Serie A quando si tratta di far propri giocatori in prestito/opzionati.#TMdatabase #TMmercato pic.twitter.com/U11QnDiunu — Transfermarkt.it (@TMit_news) July 5, 2021