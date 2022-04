Serie A, la classifica del girone di ritorno: Milan primo con 32 punti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel girone di ritorno di Serie A, il Milan è la squadra che finora ha fatto più punti: 32 punti in 15 partite. Alle spalle dei rossoneri, in questa speciale classifica, c'è la Juventus con 29 punti (ha una partita in meno, quella di stasera contro il Sassuolo), poi Napoli (28 punti), Inter (26 punti con una gara in meno), Roma (26), Verona (25), Lazio (25), Fiorentina (24), Sassuolo (22) e Udinese (20).