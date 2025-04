Serie A, la classifica: Milan a -8 dal quarto posto, Napoli in vetta da solo

Giornata cruciale per il campionato di Serie A Enilive, a quattro partite dal termine. Il Napoli ha sfruttato il secondo scivolone consecutivo dell'Inter in campionato, che ha perso a San Siro contro la Roma per 1-0, e ha battuto il Torino 2-0 al Maradona. In campo anche il Milan che nel lunch match batte 2-0 il Venezia: risultato che smuove poco viste le vittorie di giallorossi, Fiorentina e Juventus. Questa la classifica, con ancora tre partite da giocare, oggi, per il 34° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 60 (33)

Roma - 60 (34)

Lazio - 59 (33)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 40 (33)

Genoa - 39 (34)

Verona - 32 (33)

Parma - 31 (33)

Cagliari - 30 (33)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)