Serie A, la Fiorentina di Italiano strapazza per 6-0 il Genoa

La Fiorentina strapazza il Genoa con un nettissimo 6-0 e si riporta subito in zona Europa rispondendo presente dopo le vittorie delle contendenti arrivate nel weekend. La squadra di Italiano controlla la partita dal primo all'ultimo minuto dando una grande sensazione di superiorità e trasformando quasi in una partitella di allenamento la sfida contro il Grifone che è in balia del cambio di allenatore e di un mercato che sta stravolgendo ancora una volta la rosa.