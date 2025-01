Serie A, la Fiorentina espugna l'Olimpico e vince contro la Lazio: decisivi Adli e Beltran

La squadra di Palladino gioca un gran primo tempo e in 18’ risolve il match. All’11’ Adli porta in vantaggio la Fiorentina con un tiro al volo. La Lazio non riesce a reagire e una manciata di minuti più tardi subisce il raddoppio con un colpo di testa di Beltran.

Gudmundsson colpisce anche un palo. Nella ripresa la Lazio spinge ma la Fiorentina difende: Adli viene espulso dopo essere stato sostituito. Marusic segna al 92’, Pedro colpisce un palo al 9' minuto.

