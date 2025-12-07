Serie A, la Lazio manca ancora la vittoria in campionato: solo un pareggio contro il Bologna

vedi letture

Un punto a testa per Lazio e Bologna nella quattordicesima giornata di Serie A. All'Olimpico termina 1-1: a sbloccare il risultato era stata la squadra di Sarri con Isaksen al 38', ma due minuti più tardi è arrivato il pareggio di Odgaard. Nella ripresa Ravaglia nega il vantaggio ai biancocelesti in tre occasioni, poi i padroni di casa restano in 10 al 79' per l'espulsione di Gila per proteste. Il Bologna sale a 25 punti, la Lazio a quota 19.

SABATO 6 DICEMBRE

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Inter-Como 4-0

Verona-Atalanta 3-1

DOMENICA 7 DICEMBRE

Cremonese-Lecce 2-0

Cagliari-Roma 1-0

Lazio-Bologna 1-1

Napoli-Juventus 20.45

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Pisa-Parma 15.00

Udinese-Genoa 18.00

Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY