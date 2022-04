Serie A, la Lazio si impone 1-4 sul Genoa: la classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vittoria per la Lazio, che nell'anticipo delle 12.30 ha superato 4-1 il Genoa grazie alla tripletta di Immobile e alla rete di Marusic. I biancocelesti sono arrivati a quota 55 in classifica mentre il Genoa, invece, rimane a 22. Di seguito la classifica aggiornata in attesa degli altri incontri:



Milan 67*

Inter 66*

Napoli 66*

Juventus 62

Lazio 55

Roma 54*

Atalanta 50**

Fiorentina 50**

Verona 45

Sassuolo 43*

Torino 38**

Empoli 34

Bologna 34**

Udinese 33***

Spezia 33

Sampdoria 29*

Cagliari 25

Venezia 22**

Genoa 22

Salernitana 16***

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno