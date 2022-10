Serie A, la Lega studia dei nuovi controlli sui conti dei club

Fonte: tuttomercatoweb.com

Oggi si è svolta una riunione tecnica in via Rossellini a Milano: presenti tutte le componenti federali, a partire dal presidente Gravina e dai numeri uno delle quattro leghe, Casini, Balata, Ghirelli e Abete. Una sorta di consiglio federale in versione informale, svolto a Milano visto che oggi si terrà qui il Gran Galá del Calcio: tra gli altri hanno partecipato, tutti in presenza, anche Renzo Ulivieri e i consiglieri di Lega Serie A, Marotta e Lotito. Sul tavolo, la discussione circa le licenze nazionali per la prossima stagione: la FIGC ragiona su un progetto di monitoraggio sui conti dei club, analogo a quello esistente in ambito UEFA, i cui obiettivi saranno da programmare di triennio in triennio. Tra le novità, la probabile reintroduzione dell’indice di liquidità, ma non come criterio di ammissività ai campionati. Da questo punto di vista, più probabile un ritorno alla versione normativa precedente: chi non dovesse rispettare i limiti imposti - di cui in concreto non si è ancora parlato- non potrà operare sul mercato.