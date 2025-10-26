Serie A, Lazio-Juventus 1-0: decide Basic. Bianconeri in crisi

Serie A, Lazio-Juventus 1-0: decide Basic. Bianconeri in crisiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:47News
di Manuel Del Vecchio

È Basic a decidere il posticipo della domenica di Serie A, nella partita che chiude l'ottavo turno di campionato. Allo stadio Olimpico finsce 1-0, con la Lazio che batte la Juventus grazie ad un gol di Basic: il tiro del centrocampista è stato deviato da Gatti, mettendo fuori gioco Perin.

Continua il periodo davvero complicato della Juventus che ormai non vince da più di un mese: Tudor continua ad essere sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera.