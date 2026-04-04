Serie A, Lazio-Parma 1-1: pareggio in un Olimpico senza verve

Serie A, Lazio-Parma 1-1: pareggio in un Olimpico senza verveMilanNews.it
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sabato 4 aprile 2026, 22:47News
di Manuel Del Vecchio

Finisce in parità la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Parma. I biancocelesti, dopo la serata dell'anno nella partita contro il Milan con uno stadio vestito a festa, sono tornati alla triste realtà della protesta del tifo contro Lotito e hanno giocato la partita di questa sera in uno stadio praticamente deserto.

Le squadre si spartiscono un tempo ed un gol a testa. Nella prima frazione dominio gialloblu, che poi trovano il vantaggio su una mischia in area con Delprato. Nella ripresa meglio la squadra di Sarri, anche un po' fortunata al minuto 77 con il tiro di Noslin deviato in porta da Circati.