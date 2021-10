Serie A, le quote dei match del weekend

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il match Juventus-Roma, in programma a Torino domenica sera, è ricco di spunti di interesse, tra passato e presente, così come anche l'altra partita di cartello, Lazio-Inter di domani alle 18, segnata dal ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico. In entrambi i casi, le due romane non partono con i favori del pronostico, almeno secondo i betting analyst di Snai. I bianconeri risultano nettamente favoriti, a 1,90, mentre la vittoria della Roma si colloca a 4,25, quote su cui pesano i trascorsi negativi per i giallorossi allo Stadium: 11 sconfitte su 12 partite e nessun pareggio, con la prima volta che è data a 3,45. All'Olimpico, Inzaghi si presenta da favorito con il «2» dato 2,20 e il segno «1» della Lazio offerto a 3,40. Domenica alle 18 il Napoli cercherà l'ottava vittoria consecutiva ospitando al Maradona il Torino di Juric. Il pronostico premia gli azzurri, dati appena a 1,40. Il Toro segue a 7,50, difficile anche arrivare a un pareggio, dato a 4,75. Il Milan tenterà di tenere il passo del Napoli malgrado assenze pesanti e un avversario insidioso come il Verona: il segno «1» vale 1,55, il pari a 4,25 e la vittoria ospite a 5,75. L'Atalanta prova il rilancio a Empoli. Missione probabile, vista la quota Snai del «2», 1,57. Il colpo a sorpresa di Andreazzoli vale 5,25, la «X» si gioca a 4,25. Tra le altre: punti pesanti in palio tra Spezia e Salernitana, con i liguri padroni di casa avanti (2,20 contro 3,35). Equilibrio fra Cagliari (2,60) e Sampdoria (2,80), Udinese (2,30) favorita sul Bologna (3,10). (ANSA).