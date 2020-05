Serie A, le squadre che hanno vinto più partite in casa: Milan quinto

Thekorner.it, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio e collegato a Kickest, ha deciso di confrontare la percentuale di vittorie in casa, negli ultimi 10 anni, delle grandi squadre. In questa speciale classifica, in particolare, al primo posto figura la Juventus con l'80% mentre il podio è completato dal Napoli (66%) e Roma (62%). Nelle successive tre posizioni, invece, figurano la Lazio con una percentuale del 59%, il Milan con il 57% e l'Inter che ha il 55% di vittorie tra le mure amiche.