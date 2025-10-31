Serie A, miglior giocatore di ottobre: tra i candidati c'è anche Leao

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta i candidati per il premio di miglior giocatore del campionato per il mese ottore e tra i candidati c'è anche il rossonero Rafael Leao. Oltre a lui, in corsa ci sono anche Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari) e Anguissa (Napoli). "I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026".