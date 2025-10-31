Milan, Allegri può sorridere: Rabiot e Pulisic rientreranno prima del previsto

Gli infortuni in nazionale di Adrien Rabiot e di Christian Pulisic durante la sosta di ottobre sono stato un duro colpo per Massimiliano Allegri che ha perso così per diverse partite due leader indiscussi del suo Milan. Per fortuna, però, ora il peggio è alle spalle e i due sono pronti a tornare in campo l'8 novembre a Parma, in anticipo rispetto alle previsioni (in teoria sarebbero dovuti rientrare il 23 novembre nel derby contro l'Inter).

ASSENZE PESANTI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda gli infortuni subiti dai due giocatori rossoneri: Rabiot si è fatto male nella gara giocata dalla sua Francia contro l'Azerbaigian, durante la quale ha riportato una lesione al soleo del polpaccio sinistro. Pulisic, invece, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia. E' innegabile che la loro assenza si è sentita parecchio in queste settimane e ha costretto poi Allegri a far giocare praticamente sempre gli stessi giocatori.

NIENTE NAZIONALE - L'attaccante americano sarebbe potuto essere in panchina già domenica contro la Roma, ma, salvo colpi di scena, dovrebbe prevalere la linea della prudenza e quindi anche lui dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta sul campo del Parma. In via Aldo Rossi, intanto, sono al lavoro per evitare la convocazione di Rabiot e Pulisic con le rispettive nazionali per gli impegni durante la sosta di novembre: con gli Stati Uniti c'è già un accordo, ma anche con la Francia il dialogo è già avanzato.

