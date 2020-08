Il Milan ha trovato il gol per 20 partite consecutive in campionato: non succedeva dal 2008-09 (22 in quel caso). Questa è solamente la quinta stagione nella storia del club in Serie A in cui i rossoneri hanno trovato il gol per almeno 20 gare di fila (dopo il 1948/49, 1991/92, 2003/04 e 2008/09).