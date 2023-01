Serie A, Milan-Roma verso il soldout

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Al termine della prima parte della stagione, AC Milan fa segnare numeri da record per affluenza, presenza e partecipazione in tutte le sue sedi e spazi: da San Siro, da cui parte tutta la magia insieme alla squadra guidata da Pioli, a Casa Milan, il moderno quartier generale del Club che, oltre agli uffici, ospita il Museo, il Bistrot e l’official store del Milan.

San Siro, la casa dei rossoneri, ha accolto oltre 800mila spettatori in questi mesi, con una media di oltre 70 mila presenze, nelle diverse competizioni. Con una media di 72.857 il Club ha fatto registrare il record assoluto in Serie A in questa prima parte di stagione. Grande successo anche per l’offerta Premium Club 1899 con oltre 27 mila ospiti presenti nelle lounge e negli spazi esclusivi. Un’esperienza unica per vivere le emozioni di San Siro, storicamente dedicata ad una utenza aziendale, che invece tifosi del Milan – tra i primi in Italia - hanno avuto la possibilità di acquistare direttamente a partire da questa stagione.

Trainati dai molteplici sold out – sempre sopra i 70 mila spettatori in campionato – le partite del Milan a San Siro hanno sempre catalizzato l’attenzione di una audience globale: con centinaia di Paesi collegati e oltre 150 nazionalità rappresentate allo Stadio, con tifosi principalmente provenienti da Svizzera, Belgio e Francia.

L’entusiasmo dei tifosi del Milan non ha accennato a fermarsi durante la pausa del campionato, ed è pronta a riempire lo stadio per i prossimi match. È già aria di sold out la prima a San Siro per la squadra di Stefano Pioli contro l’AS Roma dell’8 gennaio. A gonfie vele anche le vendite per il match di Coppa Italia contro il Torino dell’11 gennaio, con oltre 60 mila tagliandi già venduti. Grande attesa anche per la prima del 2023 in Champions League dove nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, il Milan affronterà il Tottenham. Nelle prime 24 ore di vendita al pubblico dello scorso 16 dicembre sono stati venduti circa 20 mila biglietti. Grande attesa per l’esperienza Premium Club 1899 che fa registrare grande interesse dall’estero specialmente dal pubblico inglese.