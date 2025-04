Serie A, pareggio a reti bianche tra Udinese e Bologna

vedi letture

Dopo le vittorie contro Inter ed Empoli, la squadra di Italiano fatica a Udine e manca il sorpasso alla Juventus al 4° posto prima dello scontro diretto. Bianconeri pericolosi in avvio con Davis, fermato dalla traversa. Ci provano Ekkelenkamp, Payero e lo stesso Davis. Nella ripresa traversa su punizione anche per Orsolini, che nel finale sfiora il gol di testa. Un punto per l'Udinese dopo cinque sconfitte di fila.

Questo il programma della 34^ giornata di Serie A:

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Inter-Roma 0-1

Fiorentina-Empoli 2-1

Juventus-Monza 2-0

Napoli-Torino 2-0

Atalanta-Lecce 1-1

Udinese-Bologna 0-0

Verona-Cagliari lunedì 28/4 ore 20:45

Lazio-Parma lunedì 28/4 ore 20:45