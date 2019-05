Serie A, pari dell'Atalanta e vittoria del Napoli sull'Inter: ora il Milan deve vincere e sperare in un passo falso delle rivali

Si sono conclusi i due posticipi odierni con la vittoria del Napoli, per 4-1, sull’Inter e con il pari tra Atalanta e Juventus. Attualmente, quindi, il Milan per accedere alla Champions League deve vincere contro la Spal a Ferrara e sperare in una non vittoria di una tra Inter e Atalanta che saranno impegnate rispettivamente contro Empoli e Sassuolo.