Serie A, Pioli è l'allenatore da più tempo sulla stessa panchina dopo Gasperini

MilanNews.it

Secondo una statistica riportata dalla Gazzetta dello Sport, Pioli risulta essere il secondo allenatore del campionato per longevità su una panchina. Il tecnico emiliano è arrivato in rossonero nell'ottobre 2019 e da quel momento non ha più lasciato Milanello. Meglio di lui solo Gasperini che siede sulla panchina dell'Atalanta dal 2016. Gli allenatori di Inter, Napoli, Lazio e Roma sono tutti arrivati dopo l'avvento di Stefano Pioli in rossonero. Anche Allegri che ha già allenato al Juve in passato e alla seconda stagione di un nuovo capitolo in bianconero.