Serie A, resi noti gli orari della 34^ giornata: Milan impegnato domenica sera contro la Lazio

Sono stati resi noti gli orari degli anticipi e dei posticipi della trentaquattresima giornata di Serie A, in programma tra il 23 e il 25 aprile. In quella settimana il Milan sarà impegnato in casa della Lazio, il cui match sarà previsto per le 20.45 di domenica allo stadio Olimpico. Di seguito il programma completo:



Sabato 23 aprile

Torino-Spezia, ore 15

Venezia-Atalanta, ore 15

Inter-Roma, ore 18

Verona-Sampdoria, ore 20.45

Domenica 24 aprile

Salernitana-Fiorentina, ore 12.30

Bologna-Udinese, ore 15

Empoli-Napoli, ore 15

Genoa-Cagliari, ore 18

Lazio-Milan, ore 20.45

Lunedì 25 aprile

Sassuolo-Juventus, ore 20.45