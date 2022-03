Serie A, respinto il reclamo del Venezia: si dovrà giocare con la Salernitana

MilanNews.it

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

"Come riportato dal documento ufficiale della questione in analisi, nell’udienza fissata il 10 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 196/CSA/2021-2022, proposto dalla società Venezia F.C. S.R.L. in data 21.02.2022 avverso la decisione in merito alla gara Salernitana/Venezia del 06.01.2022; Uditi gli Avv.ti Mattia Grassani e Gianmaria Daminato per la reclamante, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Salvatore Sica e Francesco Fimmanò per la società U.S. Salernitana; ha pronunciato il seguente: respinge il reclamo in epigrafe".

Salernitana-Venezia, dunque, si deve giocare.