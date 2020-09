Più occasione sprecata per la Roma, mentre la Juventus alla fine riesce a tornare a casa con un punto in saccoccia. E non è stato scontato, per larghi tratti di una partita che i giallorossi di Paulo Fonseca hanno nel complesso giocato meglio dei bianconeri di Andrea Pirlo. Gol su rigore di Veretout e di Ronaldo, poi ancora Veretout e ancora Ronaldo. All'Olimpico finisce 2-2.