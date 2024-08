Serie A, saldo di mercato degli ultimi 10 anni: il Milan è la squadra con il passivo peggiore

Il calciomercato sta volgendo al termine, con l'Atalanta che negli ultimi sette giorni si è presa la scena in Serie A, e in Europa, chiudendo per Brescianini, Retegui e Samardzic, con Raoul Bellanova prossimo ad aggiungersi a questa lista. Avvicinandoci a piccoli passi sempre più verso la deadline, i colleghi della versione italiana del noto portale di statistiche Transfermarkt hanno redatto la classifica del saldo di mercato delle squadre di Serie A nell'ultimo decennio, prendendo in considerazione la differenza fra le entrate e le uscite.

In questa il Milan occupa addirittura l'ultimo posto, in quanto avrebbe registrato il passivo peggiore di tutta la Serie A (-647.2MLN. €) nel corso di questo periodo.

1.⁠ ⁠Atalanta: SPESE: 614.8/SALDO: +151.2MLN;

2.⁠ ⁠Empoli: SPESE: 93.2/SALDO: +147MLN;

3.⁠ ⁠⁠Udinese: SPESE: 287.7/SALDO: +137.5MLN;

4.⁠ ⁠⁠Genoa: SPESE: 363.8/ SALDO: +124MLN;

5.⁠ ⁠⁠Verona: SPESE: 166.4/SALDO: +105.4MLN;

6.⁠ ⁠⁠Fiorentina: SPESE: 497.1/SALDO: +17.7MLN;

7.⁠ ⁠⁠Lecce: SPESE: 53/SALDO: +12.5MLN;

8.⁠ ⁠⁠Torino: SPESE: 318.1/SALDO: +3.7MLN;

9.⁠ ⁠⁠Roma: SPESE: 863.5/SALDO: -14.2MLN;

10.⁠ ⁠⁠Cagliari: SPESE: 210.9/SALDO: -16MLN;

11.⁠ ⁠⁠Venezia: SPESE: 42.7/SALDO: -17.3MLN;

12.⁠ ⁠⁠Como: SPESE: 51.2/SALDO: -47.2MLN;

13.⁠ ⁠⁠Lazio: SPESE: 367.9/SALDO: -58.8MLN;

14.⁠ ⁠⁠Bologna: SPESE: 394/SALDO: -94.9MLN;

15.⁠ ⁠⁠Monza: SPESE: 130.2/ SALDO: -108.1MLN;

16.⁠ ⁠⁠Parma: SPESE: 222.5/SALDO: -168.1MLN;

17.⁠ ⁠⁠Napoli: SPESE: 846.6/SALDO: -218.7MLN;

18.⁠ ⁠⁠Inter: SPESE: 1070/SALDO: -241.3MLN;

19.⁠ ⁠⁠Juventus: SPESE: 1650/SALDO: -483.1MLN;

20.⁠ ⁠⁠Milan: SPESE: 1040/SALDO: -647.2MLN.