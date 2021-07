Serie A, si lavora al cambio di format: i possibili scenari

Si sta parlando da tempo di una possibile riforma dei campionati di Serie A. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, sono i seguenti i possibili scenari per la Serie A: dal mantenimento del format attuale a 20 squadre fino a un campionato a 16 club, passando per un format a 18 squadre con playout tra la penultima di A e la seconda di B e playoff tra le top 4, fino a un format a 18 squadre, ma con i soli playout e senza playoff. La stagione 2021/2022 dovrebbe essere – si legge nel documento in possesso di Calcio&Finanza – l’ultima con il format attuale, mentre le stagioni 2022/2023 e 2023/2024 saranno di transizione fino alla "nuova Serie A" che dovrebbe prendere il via nel 2024-2025.