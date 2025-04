Serie A, Simonelli: "Atalanta-Lecce? Presa la decisione migliore possibile e qualunque critica la respingo"

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha commentato in conferenza stampa l'assemblea andata in scena oggi in via Rosellini. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Lecce con maglia bianca, può succedere qualcosa?

"Non vorrei parlare di questo. Capiamo il lutto del Lecce e la decisione del non essersi visto rinviare la partita. Però credo di aver spiegato la logica. Poi mi permetto di ricordare a tutti che in tutti gli altri sport, quando capitano eventi tragici, comunque si gioca. Io ricordo Schumacher che ha corso il Gran Premio con la scomparsa della madre avvenuta il giorno prima. Ricordo la morte di Senna a Imola: la gara si fece lo stesso. Non voglio dire che lo sport deve essere insensibile a questi lutti, abbiamo cercato di avere il massimo della sensibilità possibile. Oltre questo non si poteva andare".

Si è parlato di un intervento di Abodi...

"Non vorrei parlare di queste cose, io parlo delle decisioni che ho preso. Io rappresento una Lega, devo garantire la regolarità del campionato. Abbiamo preso la decisione migliore possibile e qualunque critica la respingo".

Su Atalanta-Lecce, non si poteva aspettare il funerale?

"Intanto la data non era pronosticabile, si rischiava di andare al mercoledì e poi c'è Lecce-Napoli il sabato. Avremmo dovuto garantire il riposo, ripeto: abbiamo preso l'unica scelta che avrebbe consentito di garantire regolarità al campionato per tenersi il più lontano possibile dal tragico evento capitato. Però non c'è nessuna regola che imponga il rinvio, è stato solo il buon senso che ha portato a rinviare alla data più lontana possibile".