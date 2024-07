Serie A, Sky o Dazn? Ecco dove si vedranno i big match del Milan

Non solo il nuovo calendario, la Lega Serie A ha già svelato quali big match del campionato 2024/25 saranno visibili non solo su DAZN ma anche su Sky. Come nel triennio 2021/24, infatti, DAZN trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Tuttavia, rispetto al recente passato, la pay-tv di Comcast potrà trasmettere un maggior numero di big match, in base a come era stato strutturato il bando per la vendita dei diritti tv 2024/2029.

Ecco i big match del Milan e la loro destinazione televisiva:

Giornata 5, Inter-Milan (Sky)

Giornata 10, Milan-Napoli (Dazn)

Giornata 13, Milan-Juventus (Dazn)

Giornata 21, Juventus-Milan (Dazn)

Giornata 23, Milan-Inter (Sky)

Giornata 30, Napoli-Milan (Dazn)