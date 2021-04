Serie A, solo 3 squadre hanno calciato di più in porta del Milan

Come si evince dai dati riportati sul sito della Lega Serie A, il Milan, è quarto in classifica per numero di tiri effettuati verso la porta degli avversati. Complessivamente, in queste 30 giornate di campionato, la squadra di Stefano Pioli ha tirato 411 volte (198 in porta, 126 fuori e 87 respinti), risultando essere al quarto posto in questa speciale graduatoria. Comanda questa classifica il Napoli (486), davanti ad Atalanta (454) e Juventus (441). In fondo si trova il Genoa con soli 228 conclusioni. Proprio il Genoa è la prossima avversaria del Milan in campionato.