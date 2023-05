Serie A, Spezia-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Archiviata la sconfitta in Champions contro l'Inter, il Milan si prepara a sfidare lo Spezia in Serie A. Ecco le informazioni più importanti del match.

Mancano quattro partite al termine del campionato di Serie A e il Milan di Stefano Pioli è pronto a iniziare un tour de force che durerà una settimana e che inizierà sabato contro lo Spezia, in piena lotta per la salvezza, di Leonardo Semplici. Non sarà una sfida facile per i rossoneri, reduci da una brutta sconfitta (e prestazione) in Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi. Ma per i rossoneri, in ottica qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea, non ci sono margini di errore. Fischio d'inizio, sabato, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, alle ore 18. E noi della redazione di MilanNews.it, di seguito, vi riportiamo:

- Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli e Leonardo Semplici

- Dove vedere Spezia-Milan in tv e sul web

- Le probabili formazioni di Spezia-Milan

- La designazione arbitrale di Spezia-Milan

- I precedenti in Serie A tra Spezia e Milan

SPEZIA-MILAN, LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI PIOLI E SEMPLICI

A causa dei tre impegni ravvicinati di questa settimana del Milan (lo scorso mercoledì contro l'Inter in Champions League, questo sabato in campionato contro lo Spezia e martedì di nuovo contro i nerazzurri in coppa), mister Stefano Pioli ha scelto di non parlare in conferenza stampa per avere il tempo necessario per preparare al meglio la partita del Picco. Il tecnico rossonero rilascerà solamente delle dichiarazioni al canale telematico ufficiale del club, Milan TV, a poche ore dal fischio d'inizio del match.

Leonardo Semplici, invece, allenatore dei liguri, ha anticipato la conferenza stampa a giovedì (a due giorni dal kick-off di Spezia-Milan). Durante il suo confronto con i giornalisti, il tecnico dei bianconeri ha presentato così la sfida contro il Diavolo: "Possiamo e dobbiamo giocarcela fino in fondo. Ci siamo ritrovati la mattina successiva la partita contro la Cremonese per metabolizzare la sconfitta e non passare una settimana a rimuginare". Lo Spezia, per il tecnico, poi "deve fare risultato, in qualsiasi modo".

DOVE VEDERE SPEZIA-MILAN IN TV E SUL WEB

Spezia-Milan, gara valida per la 35ª giornata di Serie A, sarà visibile in diretta e in streaming su Dazn - con l'applicazione dedicata, fruibile su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast - e in live web su MilanNews.it.

Fischio d'inizio: ore 18

Stadio: Alberto Picco di La Spezia (Sp)

Tv: Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky o App)

Live web: MilanNews.it

SPEZIA-MILAN LE PROBABILI FORMAZIONI

Stefano Pioli, rispetto al match di Champions League, dovrebbe cambiare qualcosa nell'undici iniziale del Milan, ma non tutta la formazione come già visto in altre occasioni. In porta ci sarà Mike Maignan e davanti a lui Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, vista anche la squalifica di Malick Thiaw. A sinistra Theo Hernandez e a destra il capitano Davide Calabria. In mezzo al campo tornerà dal primo minuto Tommaso Pobega, con uno tra Sandro Tonali e Rade Krunic al suo fianco. Sulla trequarti riecco Divock Origi e Charles De Ketelaere dall'inizio, con Junior Messias sulla corsia di destra. Davanti, invece, Ante Rebic darà un turno di riposo a Olivier Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Origi; Rebic. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Leao

Squalificati: Thiaw

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic

Lo Spezia di Leonardo Semplici ritrova, dopo tre giornate, il suo punto di riferimento in attacco, Mbala Nzola, dal primo minuto. Con lui, nel tridente offensivo, Simone Verde a destra ed Emmanuel Gyasi a sinistra. A centrocampo il trittico composto da Salvatore Esposito, Albin Ekdal e Mehdi Bourabia. In difesa: Kelvin Amian a destra, Ethan Ampadu e Przemyslaw Wisniewski al centro e Dimitrios Nikolaou sulla corsia opposta. In porta ci sarà l'inamovibile Bartlomiej Dragowski.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Leonardo Semplici.

Indisponibili: Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala, Zovko

Squalificati: Agudelo

Diffidati: Amian, Ekdal, Gyasi, Holm

SPEZIA-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Spezia-Milan, gara valida per la 35ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Doveri (sezione di Roma 1)

Assistente 1: sig. Bindoni

Assistente 2: sig. Bresmes

IV uomo: sig. Pairetto

Var: sig. Marini

AVar: sig. Mariani

SPEZIA-MILAN, I PRECEDENTI TRA AQUILOTTI E ROSSONERI

Le due squadre, nei sei incontri disputati finora, considerando tutte le competizioni, non hanno mai pareggiato. Nello storico dei risultati, infatti, si registrano quattro vittorie dei rossoneri - tre in Serie A, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia - e due per i liguri - entrambe nel massimo campionato italiano.