Serie A, tanti gol tra Torino e Lazio: l'anticipo di mezzogiorno finisce 2-3

Bellissima partita quella delle 12.30 fra Torino e Lazio, con i biancocelesti che hanno la meglio per 3-2 grazie alle reti di Matteo Guendouzi, Boulaye Dia e Tijjani Noslin. Per i granata, invece, la rete della speranza dopo l'iniziale 2-0 porta la firma di Che Adams, mentre quella del definitivo 3-2 di Saul Coco.

Turbo Nuno Tavares nel primo tempo

La prima frazione viene chiusa sull'1-0 per i biancocelesti, con il centrocampista francese bravo ad aprire il piattone dopo soli 8 minuti su assist di Nuno Tavares: l'esterno sinistro di Baroni è un vero e proprio fattore nella prima frazione di gioco, con la difesa granata che raramente riesce ad arginare le sue sgroppate.

Pioggia di gol nella ripresa

La ripresa si apre con la Lazio ancora in proiezione offensiva e dopo un'ora esatta di gioco i ragazzi di mister Baroni trovano anche il 2-0 che sembra dare la dovuta tranquillità: Isaksen si invola a destra e mette dentro, velo di Zaccagni per l'imbucata di Dia che di destro trafigge ancora Paleari. Sette minuti dopo, però, ecco Che Adams che segna il suo quarto gol stagionale e riapre il match. La girandola di cambi porta in campo anche Noslin che pochi secondi dopo il suo ingresso si intrufola in area granata e segna il 3-1 da pochi passi. Tutto finito? Neanche per sogno, perché sl seconddo dei 5 minuti di recupero Saul Coco con una meravigliosa sforbiciata trova la rete del definitivo 3-2 in favore dei biancocelesti.