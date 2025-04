Serie A, termina con un pareggio il derby della capitale: a Romagnoli risponde Soulè

Termina in parità il derby all'Olimpico, 1-1 che mantiene la squadra di Baroni al 6° posto a +2 sui giallorossi. Enorme chance in avvio per Romagnoli, stepitoso Svilar attento anche su Isaksen.Dopo l'intervallo la sblocca proprio Romagnoli di testa su cross di Luca Pellegrini. Mandas salva su Mancini, Zaccagni sfiora il raddoppio. Splendido il pareggio di Soulé, Dia pericoloso nel finale. La Roma di Ranieri resta imbattuta con 16 risultati utili di fila.

Domani sera in campo il Napoli contro l'Empoli, a conclusione di questa 32esima giornata.