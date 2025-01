Serie A, Udinese-Roma 1-2: i giallorossi rimontano di rigore

Archiviato il ko di Europa League la Roma si ributta sul campionato per cercare di allungare la striscia di cinque risultati utili consecutivi sul campo della 'BluEnergy' di Udinese contro l'Udinese Runjaic. I friulani, invece, non vincono da quattro turni, con lo scorso weekend concluso con un pesante ko per 4-1 in quel di Como. Su queste basi le due formazioni hanno iniziato il match della 23ª giornata conclusosi poi con il 2-1 capitolino in rimonta.

LA ROMA FA, L'UDINESE SEGNA - Sfida che inizia con un infortunio al ginocchio di Isaak Touré che costringe subito il club di casa a giocarsi un cambio mandando in campo Kabasele. Ed è proprio il 27 bianconero il primo a far correre un brivido sulla schiena dei giallorossi con un colpo di testa in anticipo su Mancini al 22'. Fortuna per gli uomini di Ranieri che la sfera finisca fuori dallo specchio. AL 25' arriva anche il primo squillo della Roma con Rensch che impegna con un pallone sul primo palo Sava: sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo lo stesso portiere dei friulani smanaccia malamente regalando un pallone buono a N'Dicka che però trova solo una deviazione per un nuovo corner. Al 31' ancora Roma: Angelino al cross dalla sinistra, Dovbyk si allarga portando via Bijol e Pisilli che colpisce di testa in inserimento. Palla che termina fuori di poco. Al 34' altro pallone buono per N'Dicka sugli sviluppi di una punizione battuta da Pallegrini: palla ancora fuori dallo specchio. Dopo una fase dove la Roma si è fatta vedere spesso in avanti è, invece, l'Udinese a passare in avanti con Lorenzo Lucca. Punizione dalla trequarti di Lovric che mette il pallone nel mezzo: Pellegrini scivola e non interviene sul pallone che arriva al centravanti italiano che di potenza spacca la porta e batte Svilar.

ROMA, RIGORE AMICO - La ripresa inizia con la Roma che effettua subito un cambio: dentro Shomurodov al posto di Celik. Si modifica dunque anche l'assetto giallorosso con Rensch che scala in difesa e Baldanzi nel ruolo di esterno destro di centrocampo. Un cambio di approccio che porta la Roma a proiettarsi subito in avanti e al 48' arriva il calcio di rigore a favore per un tocco di mano di Kabasele su una giocata di Pellegrini. È lo stesso numero 7 e capitano giallorosso a presentarsi sul dischetto del rigore: palla bassa e centrale e pareggio. Al 56' occasione letteralmente buttate alle ortiche dall'Udinese. Pajero ruba palla a Mancini e s'invola verso la porta sfruttando una Roma mal posizionata. All'ingresso in area, anziché servire Thauvin letteralmente solo sul dischetto del rigore il 5 friulano calcia malamente fra le mani di Svilar. Al 62', poi, arriva il secondo calcio di rigore per la Roma. Partenza in contropiede con Shomurodov che d'esterno lancia El Shaarawy in area di rigore, Sava sbaglia i tempi dell'intervento e atterra il 92 giallorosso. Questa volta sul dischetto di presenta Dovbyk che non sbaglia. Da qui in poi la gara s'inserisce sui binari di una Roma in controllo, baricentro basso e ripartenze veloci, di fronte ad una Udinese che tenta, con tutto quello che ha, di trovare un pareggio. Che non arriva.