Serie A, voglia di... stadio: la Camera discute per aumentare la capienza

Sold out a Napoli, a Milano e a Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campionato riprende e la voglia di calcio ora si fa sempre più forte. Si torna a usare la parola pienone, ovviamente nei limiti del consentito, ma ora la Serie A chiede di più. Se il green pass è un modo per tornare sempre di più alla normalità, il 50 per cento della capienza è davvero poco per gli stadi. Una tesi condivisa anche da un bel pezzo della maggioranza che sostiene il governo Draghi. Il Pd, ad eempio, ha riproposto quanto aveva già presentato un mese fa: passare dal 50 al 75 per cento negli stadi e dal 35 al 50 nei palazzetti. Cifre identiche a quelle chieste dai 5 Stelle e dalla Lega.